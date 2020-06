Callejon, dopo il prolungamento di 2 mesi il rinnovo torna possibile

Josè Callejon resterà al Napoli fino ad agosto, dopo l’accordo raggiunto con il Napoli la scorsa settimana per il prolungamento di altri 2 mesi del contratto.

L’accordo per il prolungamento, però, potrebbe portare a nuovi scenari per il futuro dello spagnolo. Il portale online della Gazzetta dello Sport, infatti, si sofferma sulla situazione di Callejon, dato che dopo il rinnovo di Mertens può aprirsi una nuova possibilità di rinnovo per lo spagnlo.

Dopo le lacrime della Coppa Italia e l’accordo per il prolungamento di altri 2 mesi, quindi, ci potrebbero essere nuove prospettive future. Per una storia d’amore che potrebbe continuare ancora; tra l’altro, di questo se ne era già parlato qualche settimana fa proprio su questi lidi.

