Callejon, è davvero finita: è rimasto in Spagna dopo la partita

José Maria Callejon, dopo sette anni, chiude la sua avventura a Napoli. Il giocatore spagnolo è rimasto in Spagna dopo la gara di Champions.

Ieri sera due calciatori azzurri erano al passo d’addio col Napoli, Arkadiusz Milik col contratto in scadenza e sul mercato con l’arrivo di Osimhem e José Maria Callejon, terminata dopo 7 anni la sua avventura napoletana. Proprio lo spagnolo, secondo quanto riferito da Sky Sport, dopo la gara contro il Barça è rimasto in terra iberica, dove c’era la moglie ad aspettarlo. Resteranno nella loro casa non lontana da Barcellona.

Comments

comments