Callejon ed il suo futuro, settimana prossima decisiva

Dopo aver parlato del possibile accordo tra Napoli e Lille per il futuro di Gabriel, il portale calciomercato.com riferisce anche novità su Callejon.

Secondo quanto riferito dal portale online, ad oggi lo spagnolo non ha preso accordi con nessun club. Il futuro, quindi, è tutto da scrivere e la settimana prossima, in tal senso, sarà decisiva. Questo perché è in programma un incontro tra Callejon ed il suo entourage proprio per discutere del futuro.

Arrivato a 33 anni, si legge, lo spagnolo è chiamato a prendere l’ultima decisione importante relativa alla sua carriera.

