Callejon, il saluto di Insigne: “Onorato di essere stato al tuo fianco, ti auguro il meglio”

La gara giocata ieri sera al Camp Nou contro il Barcellona è stata, con ogni probabilità, l’ultima, in maglia azzurra, per Josè Maria Callejon.

Arrivato nel 2013, l’andaluso non rinnoverà il proprio contratto in scadenza e andrà via a parametro zero, pronto per una nuova avventura. Lorenzo Insigne, suo compagno di reparto fin dal suo arrivo a Napoli, ha voluto salutarlo con un bel post sui social: “Caro José, purtroppo oggi le nostre strade si dividono. È stato un onore essere al tuo fianco in tutti questi anni. Ho avuto la fortuna di conoscere un uomo fantastico, un giocatore incredibile, un professionista esemplare. Mi mancherà non trovarti nello spogliatoio, mi mancheranno le nostre risate e si mi mancherà il tuo fantastico taglio in area di rigore. Ti auguro il meglio a te e alla tua fantastica famiglia. Buona fortuna amico mio”.

