Callejon, l’agente fa chiarezza: “Non c’è accordo per il rinnovo”

Ospite di ABC Sevilla, l’agente di Josè Callejon, Manuel Garcia Quillon, è intervenuto per parlare del rinnovo con il Napoli dello spagnolo.

L’agente ha chiarito che De Laurentiis vuole rinnovargli il contratto ma non c’è ancora l’accordo. Di seguito le sue parole:

“Il presidente De Laurentiis ha sempre avuto il desiderio di rinnovare il contratto di Josè, ma in questo momento non c’è accordo. Siamo grati per l’interesse mostrato nei suoi confronti e c’è grande affetto reciproco. Abbiamo due posizioni diverse ma non c’è mai stato conflitto.“

Comments

comments