Callejon, l’agente: “Il Napoli vuole tenerlo, ma non c’è accordo sul rinnovo”

Garcia Quilon, agente di Josè Maria Callejon, ha rilasciato un’intervista a ABC Sevilla a proposito del rinnovo con il Napoli del suo assistito.

“Il presidente De Laurentiis ha sempre avuto il desiderio di rinnovare il contratto di José, ma in questo momento non c’è accordo. Siamo grati per l’interesse mostrato nei suoi confronti e c’è affetto reciproco. Abbiamo due posizioni diverse ma non c’è mai stato conflitto”. Il futuro del numero sette è tutt’altro che definito, con Siviglia e Valencia che continuano a monitorare la situazione. Questi giorni di reclusione forzata, con lo stop degli allenamenti e delle partite, potrebbe aiutare a schiarire le idee?

