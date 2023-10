Callejon: “Napoli? Mi sarebbe piaciuto uscire in modo diverso…”

José Maria Callejon ha rilasciato un’intervista a Relevo in cui parla del suo rapporto con De Laurentiis.

“Quando stavo terminando la mia settima stagione a Napoli, mi hanno proposto il rinnovo a gennaio, poco prima che iniziasse la pandemia. Alla prima proposta di De Laurentiis ho detto no perché sentivo che forse il mio tempo lì era già finito. Anche a me la proposta non è piaciuta molto perché mi aspettavo di più dal club. Alla fine ci ho passato sette anni, ho giocato 350 partite, cioè una media di 50 a stagione. Non mi importava.

Non ne ho perse nessuna per infortunio e solo una per squalifica. Ma l’impegno della società che mi aspettavo non è arrivato. Quella stagione è stata prolungata di due mesi e ho giocato gratis a luglio e agosto, il mio contratto è scaduto il 30 giugno. Ho chiesto una sorta di prolungamento di quei due mesi e loro mi hanno letteralmente risposto che sarei potuto tornare a casa il 30. Non avevo intenzione di lasciare a terra tifosi e compagni, saltando diverse partite di campionato e di Champions League, compresa quella contro il Barça a il Camp Nou. La cosa meno importante non è giocare gratis, ma piuttosto che mi sarebbe piaciuto uscire in modo diverso”.

