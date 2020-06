Callejon, ora il rinnovo è possibile: De Laurentiis ci prova

Jose Callejon ha il contratto in scadenza a fine stagione ma si sono aperti spiragli per il rinnovo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

“De Laurentiis e Callejon proveranno a parlarsi nella prossima settimana. Il contratto che scade tra un po’ -in teoria solo venticinque giorni, in pratica quando la stagione terminerà- ha lecitamente indotto Siviglia e Valencia a fare un pensierino sull’esterno offensivo e il Napoli, che molto tempo fa aveva presentato la propria proposta (rinnovo alle stesse cifre) è poi rimasto ai margini della discussione, senza mai rielaborare la controfferta al management del calciatore.

La Spagna è un richiamo, indiscutibilmente, ma Napoli ha lo stesso effetto gratificante. La variabile, in casi del genere, è rappresentata dalla capacità di seduzione di Siviglia e Valencia, che in questo momento sarebbero (potrebbero) spingersi oltre, con un biennale e opzione sul terzo, rispetto alla politica di De Laurentiis, che ha derogato esclusivamente per Mertens. Però, intanto, rispetto a qualche settimana fa, s’è sgretolato quel muro apparente di incomunicabilità e prima di sedersi con il manager di Callejon -Manuel Garcia Quillon- De Laurentiis vorrebbe accomodarsi sulla fascia destra per tentare di riconsegnarla a quell’uomo invisibile”.

