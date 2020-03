Callejon, parla l’agente: “Al momento non c’è accordo, De Laurentiis ha sempre voluto rinnovargli il contratto”

Manuel Garcia Quilón, agente del calciatore del Napoli Josè Callejon, a Calciomercato.it h parlato del futuro dell’attaccante spagnolo.



“José, da sette anni, porta a casa un bottino di quasi 50 partite a stagione, non si è mai fermato ed ha sempre avuto un gran rendimento.

Contratto in scadenza? Sì, ma questo non ha assolutamente influito sul suo atteggiamento, sul suo lavoro quotidiano. Dà tutto per la maglia del Napoli e per la città, che sente entrambe sue.

Rispetta tantissimo il suo impegno col club e con i tifosi, ai quali è ormai legato da un grande affetto.

Rinnovo impossibile? De Laurentiis ha sempre voluto rinnovargli il contratto. Siamo grati per l’interesse che ha mostrato nei confronti di José e per come si è comportato con lui, con la sua famiglia e con me.

In questo momento non c’è accordo, le due posizioni sono entrambe rispettabilissime e non c’è mai stata una discussione di alcun tipo tra le parti.

C’è affetto reciproco, abbiamo vissuto tanti anni insieme, e queste situazioni fanno parte del calcio. Vedremo”.

