Callejon, tra oggi e lunedì la firma per la proroga del contratto

José Callejon e il Napoli, ancora insieme almeno fino ad agosto. Questo è quanto riportato da Massimo Ugolini a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Callejon oggi firma il modulino per la proroga del contratto. E’ un bel gesto il suo, José vuole dare ancora il suo contributo. E’ un momento significativo per il Napoli e per la carriera di Callejon, che è rimasto perché vuole giocare la Champions League contro il Barcellona”.

Ecco quanto poi ribadito ai microfoni di Sky Sport 24:

“Oggi, o al massimo lunedì, arriverà questa firma”.

