Callejon, vicini alla proroga del contratto: 2 mesi in più, lo stesso ingaggio

José Maria Callejon, il cui contratto scade il 30 giugno, è vicino alla proroga di due mesi con il Napoli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Fumata bianca vicina per quel che riguarda la proroga dei contratti oltre il 30 giugno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport dopo che FIFA e UEFA hanno posto le basi per prolungare i contratti sino alla chiusura della stagione, adesso tocca alla FIGC normare il tutto. Il dialogo costruttivo tra le Leghe, Assocalciatori e Assoallenatori ha permesso di condividere alcuni concetti fondamentali per gestire questa inedita fase di transizione. Per dare continuità a questi rapporti ai calciatori in scadenza verranno proposte due mensilità in più con gli stessi parametri economici dei contratti in essere. Ovviamente sta sempre alla libertà del singolo accettare o meno la proposta.

