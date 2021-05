Calvarese arbitro di Napoli-Udinese, un’ennesima scelta che fa discutere

L’arbitro di Napoli-Udinese, in programma domani sera, è Calvarese, come comunicato dall’AIA poche ore fa ufficialmente.

Un arbitro che, quando si è trovato a dirigere una gara della Juventus, ha fatto sempre discutere. Tanti gli episodi considerati pro-Juve, tra cui quelli che decisero la vittoria della Juventus contro il Cagliari nella stagione 2017/18; stagione che tutti i tifosi napoletani si ricordano bene: fu quella dello scippo di Orsato in Inter-Juventus.

In particolare, durante quel Cagliari-Juventus Calvarese non fischiò la gomitata in faccia di Benatia a Pavoletti e fece proseguire l’azione dove poi i bianconeri segnarono l’1 a 0. Non fermò neanche il gioco, cosa prevista quando ci sono contatti alla testa. In più, negò anche un rigore netto al Cagliari per fallo di mano di Bernardeschi; un video che ripercorre la moviola rinfrescherà di sicuro la memoria a tutti:

Un’ennesima assegnazione arbitrale che fa discutere per il Napoli, dopo quelle di Mazzoleni in questa stagione. Un’assegnazione, quella di Calvarese, che arriva, guarda il caso, proprio nel momento di maggior difficoltà della Juventus, con gli azzurri al quarto posto avanti di un solo punto proprio sui bianconeri (quinti). Con una corsa alla Champions League della prossima stagione che si fa sempre più serrata.

