Calzona ai microfoni Sky: “I ragazzi si stanno impegnando e mi stanno dando tanto, un passettino avanti l’abbiamo fatto”

Calzona sull’episodio che avrebbe potuto cambiare la partita: “Non capisco perché a questi livelli il Var non si prenda tempo sufficiente per prendere una decisione”.

Sulla gara: “Abbiamo concesso troppo al Barcellona, è demerito nostro perché abbiamo perso troppi palloni e siamo entrati male in campo. Eravamo larghi, c’è stata poca fase difensiva preventiva e contro queste squadre non te lo puoi permettere – ha proseguito l’allenatore del Napoli –Mancati i big? In generale, è stata una partita a fasi alterne. In alcuni momenti abbiamo fatto bene, rischiando anche di pareggiare la partita. Qualche elemento non era al meglio e non ha fatto bene, ma quando perdi queste partite è chiaro che qualcosa non ha funzionato. Eravamo preparati a un avversario difficile, mi dispiace perché sapevamo di non dover concedere. Abbiamo sbagliato un sacco di appoggi e di passaggi facili, così abbiamo perso la partita”. E ancora: “Non rischiamo il passaggio – dice Calzona – cerchiamo sempre quello sicuro, è un aspetto che va migliorato”.

Infine il tema futuro della panchina: “Pensiamo al campionato, ci sono tante partite e dobbiamo cullare il sogno di riagganciare le squadre che sono davanti a noi. È difficile, ma la matematica non ci condanna. Per quanto riguarda me, il mio futuro è l’ultimo dei miei pensieri. I ragazzi si stanno impegnando e mi stanno dando tanto, penso che un passettino avanti l’abbiamo fatto”.

