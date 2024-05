Calzona dopo il pari beffa con l’Udinese: “Potevamo fare meglio ma dobbiamo fare di tutto per chiudere in bellezza”

Calzona, allenatore del Napoli, commenta il post gara: “C’è ancora la possibilità di andare in Europa ma dobbiamo dare il massimo per vincere queste partite”(DAZN)

“Primo tempo quando trovi una linea a 5 la devi muovere, non l’abbiamo fatto. Secondo tempo più veloci, abbiamo creato occasioni, peccato nel finale quel gol, questa è un’annata che va così. Quando la partita si sporca, non è il nostro campo, chiedevo possesso lontano dalla nostra porta, lo abbiamo fatto a tratti. Dovevamo chiuderla facendo il 2-0, quest’anno prendiamo sempre gol. Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Il futuro del Napoli? Bisogna chiederlo alla dirigenza; è un’annata deludente, disgraziata, potevamo fare meglio ma dobbiamo fare di tutto per chiudere in bellezza, rispetto a qualche partita fa, siamo sicuramente più ordinati. Il mio futuro? Il Napoli non mi ha proposto niente, se verrà un altro allenatore porterà il suo staff, non sarebbe in questo caso proponibile la mia permanenza. Europa? C’è ancora la possibilità di andare in Europa, dobbiamo fare di più per vincere queste partite”.

