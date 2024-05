Calzona in conferenza: “Serve concentrazione per 90 minuti. Ora pensiamo al Bologna”

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, nella sala stampa del Bluenergy Stadium ha analizzato il pari contro l’Udinese

“Quando le partite si sporcano purtroppo fatichiamo, è già la terza volta nella mia gestione che non riusciamo a gestire al meglio il vantaggio. Non mi sarei mai aspettato l’Udinese in questa posizione di classifica, ma può ancora uscire da questa situazione”.

“Per noi è un’annata con tanti problemi, abbiamo cercato di migliorare alcune cose, altre le abbiamo peggiorate. Il rincorrere a tutti i costi il risultato non aiuta, mettiamoci anche il pensiero verso la prossima stagione, è normale che in una piazza come Napoli si parli di direttori e allenatori, ma può starci che così la tua testa non sia libera. La squadra mentalmente l’ho trovata in una situazione disastrosa, non è una scusante, sarebbe servito più tempo, così si poteva raddrizzare un po’ la stagione. Ora dobbiamo chiudere in bellezza e dare una piccola gioia al nostro pubblico. Iniziare la stagione sarebbe stato spettacolare perchè hai 40 giorni di preparazione, io sono arrivato con le partite di coppa in mezzo e anche la pausa per le nazionali, non è facile. Daremo il massimo fino all’ultima gara, non mi piace andare in vacanza prima, pensiamo al Bologna”.

