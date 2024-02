Calzona in conferenza stampa “Ripartiamo da un certo ordine ritrovato e dall’essere più squadra”

Calzona commenta il pareggio-beffa giunto a Cagliari allo scadere della partita

Così l’allenatore del Napoli: “Meglio il secondo tempo del primo, tante palle perse, tanti errori, salvo oggi solo un certo ordine. Fino a che la matematica non ci condanna vogliamo tentare di andare più avanti possibile. Vogliamo passare il turno con il Barcellona, sarebbe una cosa grandiosa. La squadra sta bene fisicamente, il problema è mentale. Dobbiamo fare più movimento, abbiamo iniziato ad essere più squadra, di questo sono certo.

Il Cagliari, sapevamo, gioca con ritmi alti, siamo stati, come dicevo, almeno più ordinati. Loro alzavano la palla, avremmo dovuto adeguare il nostro gioco per fronteggiarli al meglio. Con le ultime due occasioni potevamo chiudere il match ma soprattutto era importante non prendere quel gol, considerando la dinamica con cui è avvenuto.

Ripartiamo da domani da una gestione, diciamo discreta, non possiamo fare altro. Il problema è mentale, non ho visto calo fisico, non abbiamo gestito bene la partita. Ho colloquiato con i giocatori sia singolarmente che in gruppo, i ragazzi si sono messi a disposizione, non abbiamo tanto tempo, dobbiamo sforzarci. Kvara? Fa di tutto per fare quello che gli chiedo, mi ha dato grande disponibilità. Victor, idem. Saranno entrambi sempre più utili a questo Napoli”.

Comments

comments