Calzona: “Non esiste paura. Dobbiamo essere consapevoli di essere forti”

Francesco Calzona racconta il suo prepartita, appare motivato e così, giura, anche la squadra. Domani alle 21: Barcellona-Napoli

Il giocatore del Barcellona che preferisco? Preferisco allenare i miei. Yamal è giovanissimo, 17 anni, può diventare un giocatore top. Se è per noi la partita più importante di questa stagione? Si, è molto importante: passare il turno ha valore come risultato, prestigio, testa. Tutto il Napoli ha fatto una buona gara con il Torino non solo Kvara, un miglioramento netto.

Paura? No, se hai paura non ti devi neanche presentare. il Napoli deve affrontare tutti con lo stesso carattere. Non c’è bisogno di fare grandi cose per far capire l’importanza di questa gara: lo sappiamo bene tutti. Dobbiamo stare attenti a non concedere determinati cose perchè può riveralrsi fatale.

L’identità che ho dato io? Ora la squadra è più compatta, concede meno, crea e segna di più, difende in avanti. I ragazzi in tre settimane si sono messi a disposizione. Abbiamo fatto passi in avanti ma tanti ne dobbiamo ancora fare: dobbiamo dimostrare sempre di essere squadra per 90-120 minuti, avere un obiettivo comune, di essere un gruppo forte, unito, solo migliorando possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti.

Su Lobotka e quanto pesa l’assenza di De Jong? Alleno Lobotka con con la nazionale slovacca, ha avuto sempre un rendimento altissimo, per me è una certezza. De Jong mi entusiasma, è un giocatore fisico, tecnico, moderno. Domani non ci sarà ma il Barca ha una rosa ampia e troverà le giuste misure alla sua mancanza.

