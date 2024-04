Calzona: “Se giochiamo come nel secondo tempo possiamo arrivare ai piani alti”

DAZN: Calzona felice e soddisfatto per il secondo tempo e la vittoria, il rammarico di aver preso due gol su due tiri dagli avversari

“Nel calcio bisogna correre, nel calcio attuale occorre dare soluzione a chi è in possesso della palla. Non lo abbiamo fatto con l’Atalanta e non l’abbiamo fatto nel primo tempo oggi. Per un posto in Europa dobbiamo guardare partita per partita, dipende anche dagli avversari, speriamo di arrivare ai piani alti: se facciamo come nel secondo tempo abbiamo delle possibilità. A fine primo tempo ci siamo parlati, i ragazzi hanno recepito, era visibile ad occhio nudo che dopo il primo tempo non andavamo da nessuna parte, nel secondo tempo c’è stata intensità, cattiveria, movimento continuo, abbiamo attaccato la profondità. Se la differenza l’hanno fatta i singoli? La motivazione è stata importante, poi la tattica, la tecnica, quando siamo andati in vantaggio ci siamo liberati. L’unico rammarico: in due sole occasioni abbiamo preso due gol. Oggi siamo andati in gol con delle prodezze è vero, ma mi è piaciuto anche Raspadori che ci ha creduto nell’attaccare l’area”.

