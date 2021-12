Toni Conceiçao, commissario tecnico del Camerun, ha diramato la lista dei convocati per la Coppa d’Africa, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio.

Sono 28 i calciatori selezionati dal tecnico, e tra questi figura anche Franck Zambo-Anguissa, centrocampista del Napoli: arrivato in estate dal Fulham, il camerunese è stato tra i grandi protagonisti dell’ottimo girone d’andata degli azzurri, attualmente in zona Champions e in piena lotta per lo Scudetto con le due milanesi.

