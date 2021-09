Nella partita valida per la qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022, il Camerun di Anguissa esce sconfitto contro la Costa d’Avorio.

Il neo-centrocampista azzurro ha disputato l’intero match con la sua nazionale. La vittoria per la Costa d’Avorio è arrivata per 2 a 1 grazie ad una doppietta di Haller. Ngamaleu, invece, ha siglato la rete per il Camerun.

