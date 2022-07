Camolese: “Forse Koulibaly ha altre ambizioni”

Giancarlo Camolese è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv.

“Se Koulibaly non firma magari pensa a non voler restare al Napoli, e i soldi non è detto c’entrino. Il Napoli più di così non poteva fare, è un giocatore forte, in Europa. Tutti i club con ambizioni cercano difensori centrali del suo livello e qualcosa si sta muovendo. Le società aspettano, Koulibaly è uno dei più forti in circolazione. Quest’anno è tutto anticipato, il mercato però ha le sue date e gli operatori magari cercheranno di capire le mosse di tutti i club. Mertens più volte ha detto di voler restare, secondo me potrebbe farlo.

Dybala? Se sta bene ed è continuo è uno dei migliori, fa fare il salto di qualità a chi lo dovesse acquistare.

Che campionato sarà? Questa è una stagione diversa dalle altre, come del resto il Covid ha creato problemi a tutti negli ultimi due anni, abbiamo vissuto situazioni particolari. Quest’anno c’è una grande concentrazione di partite, bisognerà partire bene. La tenuta atletica? Vedo un problema più dopo il Mondiale, i giocatori saranno stati molto sollecitati, psicologicamente potrebbero esserci ripercussioni, non abbiamo mai visto il Mondiale a metà stagione, sicuramente non è mai successo giocare ad inizio campionato tre gare di fila. Magari durante la sosta si organizzeranno tornei, se non si hanno impegni importanti però potrebbero anche fermarsi tutti, molto dipenderà dalle scelte degli staff”

