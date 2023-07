Campagna abbonamenti: il confronto tra il Napoli e le big italiane

Quest’oggi il Napoli ha lanciato ufficialmente la Campagna Abbonamenti per la stagione 2023/2024.

Con una campagna abbonamenti che parte da un minimo di 14 euro di media a partita il Napoli si mette sullo stesso livello della maggior parte delle big italiane. Oltre ai vantaggi classici che si hanno con l’Abbonamento Italia, il vero punto di forza che rende questa campagna abbonamenti di un livello qualitativo superiore è chiaramente rappresentato dall’Abbonamento Full che a partire da una media di 23,6 euro a partita permette ai tifosi di aver compresi nel prezzo anche i biglietti per la Champions.

La Lazio seconda in classifica alza di poco la media partendo da un minimo di 14 euro per partita nelle gare di Serie A e Coppa Italia. Stesso discorso vale per l’Inter che però nella sua campagna non ha compreso il biglietto per l’ottavo casalingo di Coppa Italia.

Per quanto riguarda il Milan la media scende a 12,45 euro per la conferma posto e sale a 13,45€ per chi era in waiting list. Si ferma a 15,95€ a partita la media minima in fase di vendita libera per i tifosi rossoneri per le gatte di Serie A e Coppa Italia.

Alza di tantissimo la media la Juventus che porta ad un minimo di 30€ di media a partita per le sole gare di campionato.

