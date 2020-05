Campania, al via i test sierologici: già pronti 50 laboratori

Da domani, sarà possibile, anche in Campania, sottoporsi a test sierologici in grado di stabilire, con una precisione vicina al 100%, se si è stati affetti da Covid-19, magari senza manifestarne i sintomi.

La Regione Campania, dopo lo stop di due settimane fa, ha accolto le richieste di Federlab che proponeva la possibilità per i cittadini di effettuare volontariamente e privatamente i test sierologici, finora effettuati con il tampone solo nelle strutture pubbliche. Il test consiste in un prelievo di sangue per individuare la presenza di due anticorpi specifici, le immunoglobuline IgM e IgG.

Le prime sono prodotte dopo pochi giorni dal contagio e svaniscono nel corso di qualche settimana lasciando il posto alle IgG, che invece compaiono più tardi ma sono più specifiche e restano nel sangue più a lungo, anche dopo la guarigione.

La Regione Campania aveva puntato inizialmente sui cosiddetti kit veloci, considerati ormai inaffidabili, e alla fine De Luca ha dato il via libera ai test sierologici: il costo si aggirerà tra i 30 ed i 50 euro, in linea con le altre regioni. Da domani, inoltre, il Governo procederà ad effettuare uno screening gratuito su 150mila cittadini in tutta Italia.

Comments

comments