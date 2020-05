Campania, De Luca: “Rientri? Non prima di giugno. Abbiamo fatto due miracoli”

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa, in cui ha parlato della situazione Coronavirus nella regione.

“Via libera a incontri con amici? Sono commosso, quasi come per gli “affetti stabili” e i parenti di sesto grado. Dal 4 maggio ad oggi, inseguendo gli “affetti stabili”, sono arrivate dal Nord in Campania oltre 20mila persone; 1500 sono in isolamento. Rimarrà vietato l’ingresso da fuori regione tranne che per motivi di lavoro o di salute. Credo che se ne possa riparlare a inizio giugno. Mantenere il divieto è il presupposto per avere più flessibilità nelle singole regioni.

Non credo che siamo “molto indietro” per i tamponi. Abbiamo utilizzato al massimo le risorse disponibili. Abbiamo dovuto combattere per ottenere da Roma l’invio di tamponi e reagenti. Detto questo, confermo che non abbiamo coltivato la “tamponite”. Abbiamo seguito i protocolli delle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali. E, senza aver “tamponato” l’universo mondo, oltre ogni ragionevolezza, siamo oggi fra le grandi regioni, quella che ha il minor numero di decessi e di positivi, avendo anche tutelato al meglio le case per anziani. E abbiano un piano per una campagna vasta di test sierologici, per avere un quadro epidemiologico aggiornato e veritiero».

Abbiamo emanato il più importante piano socio-economico in Italia. In due settimane, ed è un altro miracolo, abbiamo già emesso 70mila mandati di pagamento su 105mila richieste di piccole imprese. Completiamo i pagamenti la prossima settimana. Stessi tempi per il pagamento di mille euro per professionisti e autonomi (70mila domande). Portiamo a maggio e giugno le pensioni al minimo di 250mila anziani, fino a mille euro. Abbiamo appena ratificato un accordo con l’Inps. E poi, sono in corso contributi alloggiativi, aiuti alle famiglie con disabili, contributi agli studenti universitari. Ha conoscenza di qualcosa di simile in altre parti d’Italia?”.

