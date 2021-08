Campania, diramata allerta meteo da domani fino a venerdì per ondata di calore

La Regione Campania ha emanato un’allerta meteo della durata di ben tre giorni a causa dell’ondata di calore che la sta colpendo.

Allerta meteo che partirà da domani fino a venerdì. Questo il comunicato ufficiale:

“Visto l’”Avviso regionale di criticità per rischio di ondata di calore in Campania” (N.38/2021), emesso dal Centro Funzionale Multirischi – Sezione Meteorologia, emesso ai sensi della D.G.R. n. 870 del 08/07/2005, sulla base dei dati disponibili,

DALLE ORE 08:00 DI DOMANI, MARTEDÌ 10 AGOSTO 2021

E FINO ALLE ORE 08.00 DI VENERDÌ 13 AGOSTO 2021

potranno verificarsi condizioni di criticità per rischio da ondata di calore nel territorio dei comuni classificati a rischio ordinario, moderato ed elevato (TUTTI I COMUNI) di cui all’elenco allegato alla D.G.R. 870 del 08/07/2005 pubblicata sul B.U.R.C. n.°37 del 01/08/2005

In tali comuni, si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 8÷9°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, in particolare sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, potrà superare anche il 70÷80% e in condizioni di scarsa ventilazione. Ritenuto che tali condizioni determinano una temperatura percepita superiore a quella reale che potrebbe dare origine a situazioni di criticità e possibili disagi fisici, in particolare agli anziani ed alle fasce fragili della popolazione, s’invitano gli Enti ed i Sindaci in indirizzo, nell’ambito delle proprie competenze, ad attuare le attività di sorveglianza, assistenza e soccorso alla popolazione individuata a rischio dal ministero della salute nel “Piano Operativo Nazionale per la Prevenzione degli effetti di caldo sulla salute.”

