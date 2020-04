Campania, il quotidiano spagnolo “El Pais” esalta De Luca e il suo operato

Il quotidiano spagnolo El Pais ha parlato di come la Campania ha gestito l’emergenza Coronavirus, esaltando l’operato del governatore De Luca.

Le scelte di De Luca vengono confrontate con l’inefficienza gestionale della Lombardia. Ecco uno stralcio dell’articolo. “L’8 marzo, dopo le due del mattino, la stazione ferroviaria di Milano si è riempita di napoletani, calabresi e persone di altre regioni del sud che trascinavano valigie piene a tutta velocità per fuggire a sud. Le immagini, catturate dalle telecamere di sicurezza quel giorno, rappresentavano un inatteso cambio di paradigma nella storia dell’Italia. Per la prima volta dall’unificazione del paese, dal momento della crescita della FIAT a Torino e dell’immigrazione massiccia, l’esodo stava andando nella direzione opposta. Un’iperbole che ha trovato le sue risposte in diversi format politici e sociali nelle settimane successive. Sulla strada per i 13.000 morti e una dubbia gestione della crisi del coronavirus, a Roma cresce l’idea che la Lombardia debba essere gestita da un manager”.

Poi su De Luca: “Presidente da giugno 2015, è stato sindaco di Salerno per quattro mandati. Carismatico, con retorica esagerata ed estremamente ironica, è stato uno dei baluardi della chiusura del Paese; era furiosamente contrario all’idea lombarda di aprirsi davanti agli altri. Il Governatore della Campania (regione di Napoli) ha avvertito che non faranno entrare i loro cittadini e nell’Esecutivo affilano i loro coltelli per passare i conti con l’aggressiva retorica settentrionale”.

