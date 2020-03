Campania, zero contagi entro il 20 aprile? L’analisi dell’EIEF

Campania, il numero dei contagi azzerato entro il 20 aprile? L’analisi dell’EIEF sembra dare segnali positivi.

Lo studio arriva dall’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), un centro di ricerca universitaria di Roma che prova a fare una proiezione analizzando i casi regione per Regione. Per la Campania viene fissato al 20 aprile il termine per azzerare i nuovi contagi.

Una prospettiva che, con i numeri su contagi e vittime, ci sembra decisamente lontana. Ma che secondo l’Eief, potrebbe invece realisticamente arrivare tra il 5 e il 16 maggio, con alcune regioni, quelle meno colpite, che potrebbero anticipare quella data entro la fine di aprile.

