Allo stadio Arena di Cercola il Napoli è stato sconfitto 0-2 dal l’Inter nell’11esima giornata del campionato Primavera 1.

Primo tempo chiuso sull’1-0 per l’Inter (gol di Casadei al 22′) e il Napoli in dieci per l’espulsione esagerata di Saco per un fallo di reazione.

Nella ripresa dopo il rigore sbagliato dal Napoli al 66′ con D’Agostino e la successiva traversa sulla respinta del portiere interista Rovida, al 73′ arriva il raddoppio dell’Inter con Satriano.

Comments

comments