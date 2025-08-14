Campionato serie A: il Napoli ha un solo slot libero

Le regole della Serie A prevedono le liste da presentare all’inizio di ogni campionato. La principale prevede un massimo di 17 giocatori
Segue quella del vivaio con quattro giocatori cresciuti in casa e infine quella con quattro formati in Italia per un totale di 25 giocatori a cui aggiungere infiniti Under, ovvero quelli nati dal 2003 in poi.
Al momento il Napoli nella lista dei 17 ha un solo posto libero che verrà occupato da Gutierrez, quindi per eventuali nuovi colpi o si procederà a qualche cessione oppure bisognerà considerare altri Under, come Juanlu appunto, o Miretti o Fabbian.
Ecco la situazione:
LISTA 17 OVER
1 Milinkovic-Savic
2 Rrahmani
3 Buongiorno
4 Juan Jesus
5 Beukema
6 Spinazzola
7 Mazzocchi
8 Olivera
9 Anguissa
10 Gilmour
11 McTominay
12 De Bruyne
13 Lobotka
14 Noa Lang
15 David Neres
16 Lukaku
17 –