Campione d’inverno: la volata Napoli-Milan giornata per giornata

Mancano sette giornate al termine del girone di andata del campionato di Serie A 2021-22 che si chiude con il turno infrasettimanale della diciannovesima giornata.

Con l’Inter terza in classifica distante sette punti dalle due capolista Napoli e Milan, la volata per il titolo platonico di campione d’inverno è ormai un discorso a due proprio tra la squadra di Spalletti e i rossoneri di Pioli.

Questo il calendario delle ultime sette giornate di andata delle due squadre che vede il Napoli giocare sempre dopo il Milan tranne che in due giornate quando gioca in contemporanea con i rossoneri (in rosso gli impegni europei delle due squadre):

13° giornata:

Fiorentina-Milan (sabato 20 novembre)

Inter-Napoli (domenica 21 novembre).

—-

Atletico Madrid-Milan (mercoledì 24 novembre)

Spartak Mosca-Napoli (mercoledì 24 novembre).

—-

Milan-Sassuolo (domenica 28 novembre – ore 15:00)

Napoli-Lazio (domenica 28 novembre – ore 20:45).

Genoa-Milan (mercoledì 1 dicembre – ore 20:45)

Sassuolo-Napoli (mercoledì 1 dicembre ore 20:45).

Milan-Salernitana (sabato 4 dicembre ore 15:00)

Napoli-Atalanta (sabato 4 dicembre ore 20:45).

—-

Milan-Liverpool (martedì 7 dicembre)

Napoli-Leicester (giovedì 9 dicembre).

—-

Udinese-Milan (sabato 11 dicembre)

Napoli-Empoli (domenica 12 dicembre).

Milan-Napoli (domenica 19 dicembre).

Empoli-Milan (mercoledì 22 dicembre ore 20:45)

Napoli-Spezia (mercoledì 22 dicembre ore 20:45).

