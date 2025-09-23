Canale 8 Bucciantini;” La vita è adesso ed il Napoli adesso ha fatto il massimo”

Marco Bucciantini ospite di Canale 8 nel corso di ‘Ne parliamo il lunedì’ ha analizzato la prestazione del Napoli contro il Pisa, fatto un bilancio di questo inizio di stagione ed introdotto il prossimo match:

“Il Napoli ha fatto il massimo fino ad oggi e la vita è adesso.

Napoli-Pisa

Con il Pisa occasioni ma meno brillantezza e hai rischiato troppo.

Oggi Conte vuole far capire alla squadra che, per ora, si gioca in questo modo, con i quattro in mezzo al campo, poi si vedrà.

McTominay sotto tono?

Per me lui non esce mai.

Il migliore in campo è stato Spinazzola a cui va lasciato campo perché sta benissimo e mi è piaciuto molto Lucca.

Arbitri

Questo turno ha annullato tutte le vaghe certezze sul fallo di mano e tutte le altre faticosamente conquistate.

Milan-Napoli

Il Milan è la sfida più credibile al Napoli.

Comments

comments