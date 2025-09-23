Canale 8 Bucciantini;” La vita è adesso ed il Napoli adesso ha fatto il massimo”

Marco Bucciantini ospite di Canale 8 nel corso di ‘Ne parliamo il lunedì’ ha analizzato la prestazione del Napoli contro il Pisa, fatto un bilancio di questo inizio di stagione ed introdotto il prossimo match:
“Il Napoli ha fatto il massimo fino ad oggi e la vita è adesso.
Napoli-Pisa
Con il Pisa occasioni ma meno brillantezza e hai rischiato troppo.
Oggi Conte vuole far capire alla squadra che, per ora, si gioca in questo modo, con i quattro in mezzo al campo, poi si vedrà.
McTominay sotto tono?
Per me lui non esce mai.
Il migliore in campo è stato Spinazzola a cui va lasciato campo perché sta benissimo e mi è piaciuto molto Lucca.
Arbitri
Questo turno ha annullato tutte le vaghe certezze sul fallo di mano e tutte le altre faticosamente conquistate.
Milan-Napoli
Il Milan è la sfida più credibile al Napoli.