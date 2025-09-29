Canale 8 Bucciantini:”Ho piena fiducia nel Napoli. De Bruyne e McTominay possono coesistere ma devono accadere due cose”.

Marco Bucciantini è stato come di consueto ospite di Canale 8 in

‘Ne parliamo il lunedì’ sul tavolo della discussione la prima sconfitta stagionale degli azzurri, le parole di Conte su De Bruyne è il futuro del Napoli:

Il Napoli ha subito la parte migliore del Milan nel finale c’è stato un assalto ma senza qualità, forse, perché la qualità l’avevi mandata a fare la doccia?

Conte è tutto, tranne uno che perde tempo in esperimenti velleitari,

lui è uno che prende i migliori e li fa giocare ma non è un lavoro semplice.

Che dovrebbe fare?

Rivoluziona una squadra per mettere un giocatore ( Neres) che fatto solo tre gol in serie A?

Oggi sono Anguissa e McTominay che devono strappare di più”.

Parole di Conte su De Bruyne

“Conte vuole fare quella dichiarazione perché una squadra è un esercito

che ha un solo generale, non due”.

Marianucci

Marianucci sul primo gol fa un errore perché vuole dimostrare di essere già pronto”.

Il futuro

“Ho piena fiducia nel Napoli perché ci sono tanti giocatori nuovi e Conte è il più bravo a migliorare i calciatori

De Bruyne e McTominay possono coesistere ma devono accadere due cose:

Deve crescere di concetto il centravanti e deve stare bene Spinazzola che dà ampiezza e simmetria alla squadra.

