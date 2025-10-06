Napoli

Canale 8 Bucciantini:”Il Napoli del secondo tempo con il Genoa è squadra da scudetto”,

Pubblicato il

Marco Bucciantini è stato, come di consueto, ospite del salotto di Canale 8 in Ne parliamo il lunedì ed ha commentato la vittoria con il Genoa ed i nuovi equilibri della Serie A

“Il Napoli del secondo tempo è squadra che vince lo scudetto, il Milan e l’Inter ci sono nella lotta.

L’Inter è una squadra che nella sua qualità che ne è la forza, anche, la sua debolezza”.

De Bruyne 

“De Bruyne ha il segreto del tempo, quello  che hanno tutti i grandi sportivi:

Ti frega sulla scelta,

Il tic di Kevin è il passaggio di destro

De Bruyne è quello che fa essere il calcio quel fenomeno che ci rincoglionisce da piccoli”,

Il portiere o il centrocampista?

“Milinkovic Savic è il secondo giocatore per precisione di passaggi

sul gol sembrava Antonioni con quel passaggio di 60 metri”.

Il Napoli soffre con le piccole?

“Si ma dipende forse dal modo di giocare, però se poi tiri la riga le vinci.

La palla dentro per Hojlund può essere un ariete in partite così”.

