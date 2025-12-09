Canale 8 Bucciantini:”Il Napoli ha una condizione fisica straripante”.

Marco Bucciantini ospite di ‘Ne parliamo il lunedì’ su Canale 8 ha commentato il momento del Napoli;

“Quello che mi ha impressionato nelle ultime due partite è la condizione atletica del Napoli che si è mangiato due partite. I primi tempi con Roma e Juve li ha soffocati.

In generale per me è evidente questo.

Magari anche il modulo favorisce i giocatori. A centrocampo con la Juve sembravano 5 contro 3 perché oggi i giocatori del Napoli volano. Il Napoli ha reagito a un pareggio che era ingiusto.

La voglia di vincere non è mai calata. Sugli esterni c’è una novità,

Neres è il giocatore del mese, del momento, quello che ha dato profondità alla squadra che prima davi col passaggio di De Bruyne e ora con la sua fuga. Così Hojlund ha anche più agio nella sua partita. Neres ha abbassato le difese, ha dato coraggio, ha gonfiato la partita”.

