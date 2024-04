Canale 8 Bucciantini:”Italiano ha fame e riesce a piegare il ferro. Perfetto per Napoli”

Bucciantini nel corso di

“Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8 ha analizzato presente e futuro del Napoli:

“Dall’atto di coraggio di Osimhen viene fuori il ripianto.

Il Napoli insegua il più possibile e poi ricostruisca perché la riconnessione con il passato non ci sarà più.

Juan Jesus in questo periodo è in difficoltà.

Kvara è il giocatore che ha tirato di più in Serie A a volte in modo ottuso nelle scelte ma lui ci prova sempre e provarci eleva il Napoli dal piattume visto troppe volte in questa stagione.

Raspadori è bravo ma bisogna trovargli una collocazione per la prossima stagione.

Champions? Fino alla partita con la Roma il discorso resta aperto.

Futuro?

Il prossimo direttore avrà tanti soldi da spendere e il fatto che sia stato scelto un giovane come Manna per me non è un problema.

I’allenatore ideale per me sarebbe Italiano. Questo ha fame, riesce a piegare il ferro.

