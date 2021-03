Canale 8 insieme al Napoli all’ultimo respiro nella settimana che vale una stagione

Tanto Napoli in tv su Canale 8 nella settimana che vedrà la squadra azzurra giocare le tre partite consecutive in trasferta contro Milan, Juventus e Roma.

Gli editori della televisione napoletana hanno programmato una vera e propria maratona che sarà nei giorni 14, 15, 17, 18, 21 e 22 marzo. E non mancherà l’interazione con i tifosi da casa.

Si parte, quindi, domenica con il Milan con “Energia Azzurra”, il fortunato format condotto da Salvatore Calise (con Pasqualina Sanna) che racconta l’arrivo del Napoli allo stadio, il riscaldamento, la partita, le interviste. Ci saranno i commenti di Francesco Montervino, Jolanda De Rienzo, Salvatore Turco, Italia Mele e Diego Maradona junior. Come detto l’appuntamento ci sarà anche il 17 per il match con la Juve e il 21 per quello con la Roma.

Lunedì 15 toccherà al programma “Ne Parliamo il Lunedì” approfondire ciò che è successo a Milano. Alla conduzione c’è Silver Mele con in studio Alfredo Pedullà, Dario Marcolin, Carlo Alvino, Salvatore Caiazza, Francesco Montervino e Maradonino. “Ne Parliamo il Lunedì” tornerà giovedì 18 marzo dopo la gara dello Stadium. E completerà la settimana lunedì 22 per il post Roma.

Gli altri giorni, poi, Silver Mele sarà in onda con “Linea Calcio” dalle ore 18. Telefoni aperti per i tifosi che diranno la loro sulla propria squadra del cuore. Dunque, Canale 8 diventa la televisione del Napoli nel tris di gare che valgono la stagione.

Comments

comments