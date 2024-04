Canale 8 L’Avvocato Marco Di Lello:”Vi spiego la differenza tra Napoli e Juventus”.

Canale 8 L’avvocato Marco Di Lello:”Vi spiego la differenza tra Juventus e Napoli”.

L’avvocato Marco Di Lello Presidente Commissione federale Affari Economici della FIGC

è intervenuto ai microfoni di Canale 8 ospite di Silver Mele, nel corso di Linea Calcio,

per commentare la vicenda del presunto falso in bilancio per il quale De Laurentiis ha chiesto audizione in Procura a Roma:

“Nel caso Juventus la procura federale chiese la revocazione della prima sentenza di assoluzione perché ebbe la comunicazione da parte della procura di Torino delle 14.000 pagine dell’inchiesta Prisma che comprendevano intercettazioni e documenti che dimostravano la sistematicità del modus operandi.

Nel caso del Napoli se non ci sono elementi di novità rispetto rispetto alla sentenza di assoluzione della procura federale ,passata in giudicato, e non sembrano esserci il Napoli non rischia niente.

Tra l’altro, l’acquisto di Osimhen risale a quattro anni fa, se ci fossero stati elementi significativi sarebbero già emersi.

Comments

comments