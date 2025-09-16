Canale 8 Marcolin anticipa il tema tattico più delicato di City-Napoli.

Dario Marcolin ex calciatore e commentatore DAZN ai microfoni di Canale 8 ospite del salotto calcistico

“Ne parliamo il lunedì”

“Il Napoli sta portando avanti il lavoro della passata stagione e in Serie A non vediamo una squadra al suo livello.

La lezione che ha dato alla Fiorentina ha messo paura al campionato”.

Champions:

Il napoli è una squadra europea ci sono tanti leader.

Le squadre che fanno la partita sono un vantaggio e il City la fa la partita,

il Napoli ha le possibilità di giocarsela

L’uscita dal basso sarà fondamentale e soprattutto la prestazione dei quattro di difesa

