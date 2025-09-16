Canale 8 Marcolin anticipa il tema tattico più delicato di City-Napoli.

Dario Marcolin ex calciatore e commentatore DAZN ai microfoni di Canale 8 ospite del salotto calcistico
“Ne parliamo il lunedì”
“Il Napoli sta portando avanti il lavoro della passata stagione e in Serie A non vediamo una squadra al suo livello.
La lezione che ha dato alla Fiorentina ha messo paura al campionato”.
Champions:
Il napoli è una squadra europea ci sono tanti leader.
Le squadre che fanno la partita sono un vantaggio e il City la fa la partita,
il Napoli ha le possibilità di giocarsela
L’uscita dal basso sarà fondamentale e soprattutto la prestazione dei quattro di difesa