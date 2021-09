Canale 8: questa settimana ritorna ‘Ne parliamo il Martedì’

Sul proprio profilo Facebook Silver Mele fa il punto sulla programmazione serale di Canale 8 e annuncia il ritorno del talk show ‘Ne parliamo il Martedì’.

“Amici visto che in tantissimi avete chiesto anticipazioni sulla programmazione serale di Canale 8 e che qualcosina già lo avete appreso dalle anticipazioni di ottimi colleghi che entreranno a far parte della nostra squadra…sappiate che non ci sarà sosta e il Napoli sarà presente praticamente sempre sul nostro e vostro teleschermo. Martedì sera esordiremo anche con il talk che è nostro marchio di fabbrica. E sarà un piacere immenso ritrovarvi.”

