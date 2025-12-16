Canale8 Bucciantini:”Non arrivare almeno ai playoff di Champions sarebbe un fallimento per il Napoli”.

Nel.corso di ‘Ne parliamo il lunedì’ su Canale 8 Marco Bucciantini ha evidenziato il vero fallimento che potrebbe macchiare la stagione del Napoli

Conte, una cosa funziona e la spreme fino in fondo, e funziona perché è così.

In questo momento, sopravvivere nell’altissima classifica del campionato, in un momento un cui si sta scremando la classifica, è il massimo che puoi chiedere a questa squadra.

E’ in Portogallo che è mancato qualcosa, perché hai messo a rischio la Champions.

E’ insopportabile l’idea che la Champions possa essere subito persa così, i campioni d’Italia nelle 24 ci entrano. Se no, non è più

“Avevamo gli assenti, è andata male”ma è un fallimento.

Non essere nelle prime 24 di Champions, sarebbe un fallimento.

