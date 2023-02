Canale8, Dario Marcolin: ”Se il Napoli non ha una soluzione la cerca e la trova”

‘Ne parliamo il lunedì’ in onda su Canale8, trasmissione condotta da Silver Mele, ha ospitato Dario Marcolin:

“Spalletti è il leader del Napoli, è riuscito a motivare anche chi non gioca.

Non c’è nessuno che fa quello che fa il Napoli, gli altri non riescono a completare tutto quello che completa il napoli.

Difesa granitica, centrocampo top anche in Europa, attacco stellare, do nove a tutto e tutti.

Le ultime due partite, erano difficilissime con tutti dietro la linea della palla ma se il Napoli non ha la soluzione la cerca e la trova.

Esempio ne è il gol di Kvaratskhelia, ha pensato ad una soluzione e l’ ha trovata.

Lozano, è migliorato molto, prima faceva due cose ora ne fa sei.

Se fossi un allenatore che deve affrontare il Napoli chiederei tanti cambi di gioco.

Secondo me, quello di Giuntoli è un non problema, non capisco perché dovrebbe andar via.

Spalletti crea una paura artificiale nell’affrontare gli avversari che crea concentrazione.

Spalletti se volesse andare via oggi potrebbe andare ovunque.

Sia ben chiaro, nella stagione del Napoli non c’è fortuna ma realtà.

