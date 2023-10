Canale8: De Laurentiis in mix zone: “Osimhen? Non c’è problema. Soddisfatto dei miei e complimenti al Real”

Il Presidente Aurelio De Laurentiis in mix zone rilascia l’importanti dichiarazioni ai media presenti:



“Il Real Madrid è molto forte, gioca molto bene.Ha una storia immensa, forse è quella che nel mondo ha un piazzamento migliore“.

Osimhen? “Sempre forte, è un giocatore che fa squadra da solo. Non è in discussione“.

Rinnoverà? “Non c’è problema, non c’è mai problema: nel Napoli sono sempre tutti contenti, il problema è quando vanno via che non riescono a trovare più la strada maestra“.

Piaciuto il match? “Mi è piaciuta molto la partita. Carlo Ancelotti è poi un amico. Non l’ho visto, non lo volevo condizionare prima della partita. Adesso starà festeggiando, giusto lasciarlo poi lo rivedrò a Madrid“.

Un ricordo di Ancelotti? “Un grande gentiluomo. I tifosi vogliono vincere, se non vincono hanno sempre da criticare. Però uno come Ancelotti non si può criticare come uomo, calciatore o allenatore: è un grande“.

Sono molto soddisfatto anche dei miei, che sono stati competitivi e molto bravi“.

