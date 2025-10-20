Del Genio:”Con l’Inter la partita più importante della stagione. Ci dirà se il Napoli può lottare per lo scudetto”.

Paolo Del Genio ai microfoni di Canale 8 nel corso di ‘Ne parliamo il lunedì’

ha commentato la sconfitta di Torino, le difficoltà di alcuni acquisti, proiettandosi sul futuro prossimo della stagione

Lucca

“Può dare il meglio nell’ultima mezz’ora, quando cambia la partita.

La domanda non è se Lucca sia bravo o no ma se adatto al gioco di Conte.

Lucca, presentandosi dichiara di non essere bravo a legare il gioco se lo sapeva lui lo avrà saputo anche chi lo ha scelto.

È stato preso come sostituto di Lukaku ma con lui non ha niente in comune”.

Beukema

“Oggi c’è tanta differenza tra Beukema e Buongiorno quest’ultimo non lascia un metro all’avversario per la giocata.

Interpreti

A volte non è questione di moduli ma di interpreti perché ci sono situazioni nelle quali alcune predisposizioni dei calciatori servono.

Se hai bisogno di segnare meglio far giocare qualcuno che ha più gol nei piedi”.

Atteggiamento

“Spero non stia passando un concetto che potrebbe essere pericolosissimo cioè che in Champions non si possa sbagliare niente e che invece in campionato ci sia tempo di recuperare.

Non dico che qualcuno dica questo alla squadra ma a volte sono particolari che possono indurre certi pensieri”.

Napoli-Inter

”Con l’Inter la partita più importante della stagione.

Anche se solo l’ottava perché ti può dire se lotterai per lo scudetto”.

Arbitri

“A Milano dopo essere andato al Var l’arbitro per il bene del calcio”

