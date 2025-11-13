Canale8 Il professore Trombetti:”Ho parlato con De Laurentiis ecco cosa mi ha detto”

Il professore Guido Trombetti è intervenuto in Linea Calcio in onda su Canale8:

“Oggi ho sentito il Presidente ed era tranquillissimo.

Se posso prendermi una licenza vi ripeto cosa ha detto

Ma non avete proprio un c..zo da fare che pensare a Conte?

Aurelio era sereno ed ha scherzato questo mi ha tranquillizzato molto.

Restano i problemi,soprattutto, quello degli infortuni e sono infortuni che toccano sempre lo stesso muscolo.

La comunicazione di Conte non mi è piaciuta credo sarebbe stato meglio parlare nello spogliatoio ma evidentemente ha voluto mandare un messaggio preciso.

Oggi le squadre di calcio sono

ditte individuali non sono una SPA e ognuno pensa che potrebbe farsi male e perdere il mondiale, altri sono senza contratto.

È questo a cui, probabilmente, si riferiva.

Come finirà non lo so e non escludo niente ma il Presidente mi ha rassicurato.

