Canale8: L’accorato appello di un giovane tifoso che commuove tutti

Ferdinando Franzese, è un Campione, come ogni tifoso del Napoli che ha accompagnato la squadra nel suo percorso straordinario, vincendo insieme lo scudetto

Il giovane fan ha realizzato il sogno che aveva nel cuore e,ora, vorrebbe difenderlo, dando il proprio contributo dallo stadio, avendo la fortuna di vivere ad Ischia.

Purtroppo, però, Ferdinando è limitato nella sua mobilità e non può acquistare l’abbonamento, non essendo previsti per i diversamente abili, presumibilmente per le ataviche carenze di posti allo stadio Maradona.

“È come se vedessi tutti mangiare un gelato buonissimo e io non potessi comprarlo”

“Desidero solo diventare un abbonato del Napoli, perché non mi è consentito?”

L’accurato appello, è stato lanciato da Ferdinando ai microfoni di Canale8, nel corso della trasmissione “Ne parliamo da Dimaro” condotta quotidianamente da Silver Mele.

Le parole del giovane tifoso che si fa, ovviamente, portavoce del problema, anche, a nome degli altri diversamente abili, ha suscitato profonda emozione.

C’è già stato un incontro tra Ferdinando e la signora Jacqueline De Laurentiis e, a breve, dovrebbe incontrare anche il Presidente.

Un ragazzo ischitano tifosissimo del Napoli e come ogni tifoso ha accompagnato gli azzurri alla conquista del terzo scudetto

“Il mio sogno è poter acquistare l’abbonamento del Napoli ma non posso perché sono un disabile”.

