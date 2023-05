Canale8 Marco Di Lello,Presidente CAE FIGC: “Nonostante il racconto della propaganda le sentenze sulla Juventus saranno afflittive”

Il Dottor Marco Di lello, Presidente della Commissione Affari Economici della FIGC è intervenuto ai microfoni di Canale8, nel corso della trasmissione Linea Calcio, condotta da Silver Mele.

Queste le sue dichiarazioni sulle vicende giudiziarie nelle quali è coinvolta la Juventus:

“Come avevamo, ampiamente, anticipato la solidità dell’azione revocatoria fatta dalla Procura federale è stata confermata dal Collegio di Garanzia.

Si era creato un clima che voleva far credere non ci fossero basi solide al procedimento e che la Juventus avesse subito un danno a cui porre rimedio.

In realtà era tutto inattaccabile.

Quelli che sono stati richiesti, sono chiarimenti, sui contributi causali dati all’illecito dai soggetti senza delega.

Per gli altri è tutto passato in giudicato.

Ora la procura dovrà chiarire le posizioni di questi amministratori senza delega che, nella prima sentenza, secondo il Collegio non sono state ben delineate.

Non necessariamente la nuova sanzione sarà diversa da quella comminata in prima istanza dalla Procura.

Quello che è fondamentale, è il principio cardine dell’afflittività e verrà applicato di questa stagione.

Il Collegio, inoltre ha confermato la violazione de l’articolo 4 dell’Ordinamento Sportivo.

La nuova sentenza è attesa entro la fine del mese.

Circa, i nuovi processi relativi alla manovra stipendi e ai rapporti opachi con altre società, le eventuali sanzioni saranno scontate nella prossima stagione.

Sento parlare di ipotesi di patteggiamento e multe, conclusioni inverosimili, anche, considerando che essendo stata già confermata nel processo plusvalenze la violazione de l’articolo 4, non si potrebbe mai fare ricorso al patteggiamento, se questa violazione, come è presumibile, sarà indicata anche nei nuovi procedimenti.

Ci sarà poi la decisione della UEFA sulle competizioni internazionali

Il principio codificato dal collegio è la sistematicità delle operazioni, diversamente, non in presenza di sistematicità ci sono principi già stabiliti di non punibilità”.

Infine un passaggio sui Campioni d’Italia:

“Giuntoli e Spalletti, hanno grandi meriti,

immagino che Spalletti resti.

De Laurentiis si è ingolosito e credo voglia veramente vincere la Champions”.

Comments

comments