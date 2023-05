Canale8, Marcolin: “A Napoli si deve aprire un ciclo, invece sento parlare solo di possibili partenze”

Ospite di Silver Mele, negli studi di Canale8. Dario Marcolin ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di ‘Ne parliamo il lunedì’.

“Il Napoli ha cominciato a giocare dopo ingresso di Kvaratskhelia, è l’irrinunciabile.

Kvaratskhelia, è quello che consente di far stazionare il Napoli nell’area avversaria.

Quando ho visto la formazione ho pensato che avrebbero avuto dei problemi.

Spalletti, è il centro di tutto e non si può non ripartire da lui per aprire un ciclo, invece sento parlare di tutte le possibili partenze.

Un calciatore come Gaetano, il prossimo anno, porterà con se in dote la vittoria di uno scudetto è tutto il bagaglio di esperienza e consapevolezza acquisito in questa stagione”.

