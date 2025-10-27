Canale8 Mario Giuffredi:”Ci vuole una misura unica nelle valutazioni di chi commenta. Il Napoli a gennaio può prendere due centrocampisti. Conte crede in Marianucci e Vergara”.

Mario Giuffredi è intervenuto ai microfoni di Canale8 nel corso di
‘Ne parliamo il lunedi’
“Ci vuole una misura unica nelle valutazioni da parte di chi commenta e non si può dire che Di Lorenzo sia
anti sportivo
Il Napoli potrebbe prendere uno o due centrocampisti a gennaio perché Anguissa va in coppa d’Africa e De Bruyne ha tempi lunghi
Marianucci e Vergara hanno grandi qualità ed io ho grandi aspettative.
I primi mesi, quando arrivi da contesti minori li paghi e sapevo che i primi mesi sarebbero stati di apprendimento
I ragazzi devono solo allenarsi ed ho grande fiducia nel mister
Conte non è una persona che parla per parlare
Le cose belle che ha detto sui ragazzi le pensa e loro devono farsi trovare pronti