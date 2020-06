Antonio Candreva è intervenuto ai microfoni della Rai poco prima dell’inizio del match tra Napoli e Inter, commentando questa ripartenza.

Di seguito le sue parole:

“Non è una delle migliori situazioni. Nell’ultima partita prima della pandemia l’abbiamo visto. Ma ci siamo preparati anche a questo, ora torniamo in campo dopo tanto tempo. Arriviamo pronti a questa partita. Sappiamo di affrontare un avversario forte, siamo in svantaggio, ma ci siamo preparati.“

