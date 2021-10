Fabio Cannavaro, intercettato da As, ha parlato del suo addio alla Cina e dei suoi progetti per il suo futuro da allenatore.

Di seguito le sue parole:

“Non è stato per ragioni economiche, i protocolli anti-Covid erano diventati insostenibili. Sono stato alcuni anni in una squadra forte, e ho ordinato le mie idee di calcio. Tornare in Italia o a Napoli? Fanno parte della mia storia, ma la mia priorità è allenare in Europa, non chiudo alcuna porta.“

